Nii jabur, aga ikkagi üllatav: briti kuninglik perekond teeb just seda asja samamoodi nagu meie, lihtsurelikud!

Kuninganna Elizabeth II lapselapse abikaasa Mike Tindall käis hiljuti briti telesaates «Good Morning Britain» ning rääkis seal, kuidas ka kuninglikus perekonnas kasutatakse kiirsuhtlusäppi WhatsApp!.

Tindall pajatas, et äpis on neil ühisvestlus, kus pereliikmed planeerivad suuremad koosviibimisi ning postitavad aeg-ajalt ka mõne pildi.

Zara ja Mike Tindall tütre Lenaga ning Zara vennalaste Savannah Phillipsi ning Isla Phillipsiga. FOTO: EMPICS Entertainment/Scanpix

Olgu selleks koosviibimine mänguväljakul, poloväljakul või mõnel festivalil, briti kuninglik perekond teeb ühised plaane samamoodi, nagu seda teevad paljud tavalised pered: läbi ühisvestluste kiirsuhtlusäpis.

«See on lihtsalt see, mida teed, kui proovid ühist plaani paika panna ja me teeme seda täpselt samamoodi,» selgitas endine ragbimängija ja kuninganna Elizabeth II lapselapse Zara Tindalli abikaasa.

Kuninganna Elizabeth II, prints Charles, prints Harry ja Meghan, Sussexi hertsoginna, prints William ja Catherine, Cambridge'i hertsoginna koos teiste briti kuningliku perekonna liikmetega vaatamas Kuninglike Õhujõudude ülelendu kuninganna 89. sünnipäeval. FOTO: REUTERS/Scanpix

«Paljudel on WhatsApp!-is perekondlikud ühisvestlused. Ma ei leia, et see oleks mingi uus avastus,» lisas ta.