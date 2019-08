Bikiinipildi postitanud Helen Adamson tõestab taas, et ta pole lihtsalt niisama ilus, vaid on ka elutark

Ilusa pildi juurde kirjutab Helen ilusasti ka sellest, kuidas on end hiljuti leidnud rollides, mis on tema jaoks üllatavad ja uued. «Ja nüüd, kui mu elus on nii palju uut, mida ma ammu ootasin ja soovisin, ei ole minu reaktsioonid sugugi sellised, nagu ma oleksin end tundes oodanud, vaid hoopis vastupidi, sest kõik uus vajab harjumist,» tunnistab ta.

«Kui imeline see tegelikult on, et elu õpetab meid mõistma ka neid, kes kunagi olid meie vastaspoolel ja tundusid meie jaoks justkui tulnukad, oma teistsuguse maailmapildi ja arusaamadega.»

Helen lisab ka, et nii, nagu on muutuses maailm, oleme pidevas muutuses ka meie ise. «Ja need mustrid, mis elus korduvad, õpetavadki meile seda uut ja aitavad panna käigu edasi õnnelikumasse ja rahulduspakkuvamasse reaalsusesse,» avaldab lauljatar.