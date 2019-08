Endine meditsiinitöötaja oma pornokarjäärist: 80% naudingut, 20% tööd

35-aastane Silvia on pornostaar olnud juba viis aastat, ning nüüdseks on see naise jaoks täiesti normaalne osa tema elust. Tal on kolm kuni viis võttepäeva nädalas, ning ta võib teenida kahe kuni kuue tunni eest veidi üle tuhande euro päevas.

Silvia sõnul on tema töö jaotunud kaheks. «Naudin umbes 80% oma päevast. Mul on tööl lõbus, ma naeran terve päeva. 20% ajast on see nagu tõeline töö. Sa ei saa alati läbi firmaga, kellele sa töötad või sulle ei meeldi režissöör,» kirjeldab Silvia oma igapäevast tööd pornostaarina.

Silvia armastab oma tööd, kuid naise vanematel on tema pornokarjääriga raske harjuda. «Kõige raskem on teada, et sinu karjäär mõjutab sinu perekonda. Ma tahan, et mu vanemad oleks minu üle sama uhked, kui nad olid minu meditsiinikarjääri üle,» tunnistab kõrgharidusega Silvia.

«Mul oli palju võimalusi, aga ma valisin seksi. See häiris paljusid inimesi, sealhulgas minu vanemaid,» lisab pornostaar, kes on vaatamata kõigele uhke selle üle, mida ta teeb.

Pornokarjäär on pakkunud Silviale ka teisi võimalusi. Näiteks on naisel enda saade ja ta on seksiteemalise taskuhäälingu kaassaatejuht. Siliva eesmärk on vähendada negatiivseid eelarvamusi täiskasvanute filmitööstuse osas.

Lisaks hakkas kolm aastat pärast pornokarjääri algust Silviat saatma edu ka tema stand-up'is. «Enesekindlus on mõlema puhul oluline,» arvab naine, kuid tunnistab, et pornokarjäär on tugevalt mõjutanud tema eraelu. Silvia on viimased kümme aastat olnud vallaline.

«Ma ei taha olla koos kellegagi, kes tahab varajata seda, mida ma teen. Ma tahan kedagi, kes on uhke minu üle,» lisab Silvia, kelle sõnul käivad paljud pornostaarid üksteisega just sel põhjusel.