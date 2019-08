Pildid: Suurbritannia vanim glamuurimodell on 68-aastane ning täiesti naturaalne

«Mul on hetkel väga, väga kiire ja tundub, et hetkel on suur huvi vanemate modellide vastu. Ma olen täiesti naturaalne,» lisab Suzy, kelle sõnul hinnatakse loomulikku välimust palju. Naine toitub tervislikult, jalutab iga päev oma koeraga ning ei joo ega suitseta.

Suzy on suureks inspiratsiooniks vanematele naistele, kes tunnevad ennast nähtamatuna. «Mulle on öeldud, et ma olen Suurbritannia vanim glamuurimodell,» mainib Suzy lõpetuseks ning lisab, et fotograaf on soovitanud tal modellikarjääri jätkata veel vähemalt kaks aastat.