«Simpsonite» sarja looja vastas, mis juhtub palju kisa tekitanud tegelaskujuga

Groening avaldas uudise tegelaskuju tuleviku osas möödunud nädalavahetusel Anaheimis Californias toiminud Disney biennaalil D23 Expo, kirjutas Consequence of Sound . Kui sarja loojalt küsiti Apu tuleviku kohta, siis vastas Groening, et ta ei lähe kuhugi. «Me oleme Apu üle uhked,» lisas Groening.

Apud puudutav rassidebatt hakkas suuremat tähelepanu saama pärast Hari Kondabolu 2017. aasta dokumentaali «The Problem with Apu». Selle järel hakkas Apu lahkumisest eelmise aasta lõpus rääkima juutuuber ja produtsent Adi Shankar. IndieWire'ile antud intervjuus rääkis Adi, et «Simpsonite» tegijad plaanivad Apu tegelaskujust loobumist vaid selleks, et vältida kriitikat.