PILDID ja VIDEO Tõeline armastus: isane toonekurg lendab igal aastal 13 000 kilomeetrit, et olla koos oma kallimaga

Horvaatia looduskaitsjate teatel on need kaks valge-toonekurge olnud suhtes 17 aastat, teatab msn.com.

Horvaatia kaguosas Brodski Varošis elav Stjepan Vokić leidis aastaid tagasi salaküti kuulist haavata saanud emase valge-toonekure, kelle ta ravis terveks ja kellele pani nimeks Malena.

Valge-toonekured Klepetan ja Malena FOTO: Danijel Soldo/CROPIX/SIPA / Danijel Soldo/CROPIX/SIPA/Scanpix

Vokić märkas, et igal aastal samal ajal saabus ta elukoha juurde üks isane valge-toonekurg. Mees andis talle nimeks Klepetan.

Ta sai aru, et need kaks valge-toonekurge on paar, kuid kuna Malena ei saanud vigastuse tõttu kaugele lennata, siis käib Klepetan igal aastal kallimal külas.

Valge-toonekurg on levinud Euroopa ja Aasia metsavöötmes ning Lõuna-Aafrikas. Ta on rändlind, kes talvitub troopilises Aafrikas ja Indias. Hispaanias elavad isendid on paiksed.

Horvaat lisas, et valge-toonekured tavaliselt ei moodusta pikaajalisi paare, kuid need kaks toonekurge on erand.

Vokić lisas, et Klepetani saabumine oli tema ja Malena jaoks iga-aastane suursündmus ning selle tähistamiseks varub ta toonekurgedele ämbritäie kalu.

Valge-toonekure paaril on ka järeltulijaid, kellest isa samuti väga hoolib.

Tiivuline «Romeo» Klepetan on rõngastatud ja saatjaga ning selle tõttu on teada, et ta elab Lõuna-Aafrikas Kaplinna lähedal. Ta lend kallima juurde Horvaatiasse kestab keskmiselt üks kuu.

Vokići poeg Dario avaldas kahtlust, et selle aasta märtsis ei lennanud Malena juurde enam Klepetan, vaid hoopis teine isane valge-toonekurg.