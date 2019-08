Pullivend Uuspõllust loodusmees Relveni: ETV üllatab sügishooajal uute nägude ja põnevate seiklustega

Sel sügisel esilinastub uus telesari «Lahutus Eesti moodi». Martin Alguse ja Ergo Kulla käe all valminud sari on ajakohane ja humoorikas lugu ettevõtjast Laurast (Liina Vahtrik) ja muusikaõpetajast Akslist (Jan Uuspõld), kes pärast 20 aastat abielu on teineteisest lahku kasvanud ja plaanivad nüüd lahutada. Selle pika protsessi esimeseks sammuks on käik suhtenõustaja juurde, kes koostab neile kümnest ülesandest koosneva humaanse lahutusplaani.