«Suurte kasside» müsteerium jätkub: fotograafi sõnul jäi ta kaamera ette koerasuurune kaslane

«Mulle meeldib teha looduspilte, kuid ma ei olnud neid mõnda aega teinud. Märkasin siis kummalist looma, keda pidasin kassiks, kuid ta oli kassi kohta liiga suur ja minust võrdlemisi kaugel. Mind hakkas huvitama, et kes see loom on ja ma tegin temast pilte,» selgitas fotograaf.

On neid, kelle arvates on tegemist kodukassidega, keda on jäädvustatud üsna kaugelt ja selle tõttu on fotograafid arvanud, et need on suuremad kui nad tegelikult on.