Tanel Padar ja Lauren Villmann said lapsevanemateks!

Elu24le teadaolevalt on paari laps juba ilmavalgust näinud. Elu24 proovis muusikuga korduvalt ühendust võtta, ent Padar jäi tabamatuks.

Rõõmusõnumit kinnitas muusik oma fännidele täna Facebookis, kui reklaamis oma homset kontserti Kalju laval. «Homne ilm - lubab, et super. Homne kontsertpaik - luban, et mega. Homne live - garanteerin, et tuleb eriline. Kalju-laval näeme!» kirjutas ta postituses ja lisas juurde teemaviite #NewDadOnTheBlock.