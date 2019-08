Austraallasest lotovõitja: mul algas nüüd lõputu puhkus

Anonüümseks jääda soovinud mees sõnas meediale, et nüüdsest algab tal lõputu puhkus, sest ta ei kavatse enam töötada, teatab news.com.au.

«See võit tuli nagu välk selgest taevast ja mul on seda seni raske uskuda. Olin valmis, et tegemist võib olla pettusega, kuid lotofirma kinnitas, et olen võitja,» selgitas austraallane.