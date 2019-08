Pildid ja video: Tai kuningakoda avaldas kuninga abikaasast fotod, mis viitavad ta sõjaväelisele taustale

34-aastane endine sõjaväeparameedik Sineenat Wongvajirapakdi kannab tiitlit kuninga abikaasa, olles üle 100 aasta esimene naine, kellel see tiitel on, teatab theguardian.com.

Tai Nani provintsist pärit Sineenat Wongvajirapakdi on lõpetanud Tai kuningliku kaitseväe meditsiinikolledži, ta on väljaõppinud militaarpiloot, ta on teeninud kuninga ihukaitsekaardiväes ja ta sai selle aasta mais kindraliks.

Tai kuningas on varem olnud kolm korda abielus ja tal on kolm seaduslikku last. Troonipärija on 29. aprillil 2005 sündinud prints Dipangkorn Rasmijoti.