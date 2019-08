Galerii: kas nemad olid MTV auhinnagala kõige seksikamad külalised?

Lisaks võidutsesid mitmes kategoorias veel sellised artistid nagu: Lil Nas X, Taylor Swift, the Jonas Bothers, Drake, Lady Gaga ja Bradley Cooper ning Cardi B .

MTV videomuusika auhinnagala on igati suurejooneline üritus, ent veelgi huvitavam on vaadata, mida staarid endale igal aastal selga on tõmmanud. Selle aasta rõivavalikuid kirjeldavad kahtlemata märksõnad: liibuv, läbipaistev ja paljastav.