Nagu välk selgest taevast: Kardashianite peres on veel üks kaunitar, kellest me seni midagi kuulnud pole

Kuigi Natalie'l on Instagramis üle 42 000 jälgija, on ta perekonnaga seoses rambivalgusest siiani kõrvale hoidnud. Aeg-ajalt jagab ta siiski pilte, kus on ka kuulsad sugulased peal, näiteks vanaema Mary-Jane Campbell ehk MJ. MJ on ka Kardashiani-õdede vanaema.

Modellina töötava Natalie Instagrami lehelt leiab palju küsimusi, miks ta ei osale hittsarjas «Keeping Up With The Kardashians». Babe.net pakub välja võimaliku vastuse, et seriaalis juba on üks modell olemas, nimelt Kendall Jenner, nii et teist pole vaja. Või siis väldib Natalie lihtsalt suuremat avalikkuse tähelepanu.