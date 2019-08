Soomes aasta pagulaseks valitud naist kahtlustatakse suures kelmuses

Saido Mohamedi kelmus on seotud tema õega. Nimelt on Soome riik naisele viimased kümme aastat maksnud lapsetoetust, kuid naine ise enam Soomes ei ela. 10 aasta jooksul maksis Soome riik välja 44 000 eurot. Selle tõttu esitati Mohamedi õele süüdistus kelmuses, kirjutas Suomen Uutistet .

Aga kohtus väitis õde, et tema ei ole seda raha saanud, hoopis tema õde Saido on see, kes kogu raha endale on kasseerinud. Pangakaart, millega on rahale ligipääs, olla saido käest. Politsei alustas seepeale uurimist ning naisele on esitatud kahtlustus rahapesus.