Video: ülisügavat «põrgu sissekäiku» katab vaid roostetanud kaas

Koola poolsaare supersügava puuraugu lasid 1970. aastatel uuristada nõukogude teadlased, kes soovisid saada informatsiooni maakoore erinevate kihtide kohta, teatab news.com.au.

Neil õnnestus puurida rohkem kui 12 kilomeetri sügavune auk, kuid puurimine lõpetati 1992, kuna jõuti alani, kus temperatuur on 180 kraadi. Sellises kuumuses puurismivahendid enam vastu ei pidanud.

Puurijate sõnul oli sealne temperatuur arvatust kõrgem. Venemaa teadlased tahavad auku sügavamaks puurida, kuid enne tuleb neil leiutada vahendid, mille abil seda teha.

Nii sügava augu puurimine ei olnud asjatu, vaid teadlased said maakoore erinevate kihtide kohta uut informatsiooni. Näiteks avastati, et isegi 12 kilomeetri sügavusel leidub vett. Varem arvati, et see on vee jaoks liiga sügav ja kuum paik.

Teadlased leidsid supersügavast puuraugust ka ainuraksete organismide fossiile ja jõudsid 2,7 miljardi aasta vanuste kivimiteni.

Koola poolsare supersügavat puurauku, mille diameeter on vaid 23 sentimeetrit, katab nüüd roostetanud kaas. Kaanele on märgitud augu sügavuseks 12 226 meetrit, tegelikult on see 12 262 meetrit.

Selle augu diameeter on väike ja sellel olev kaas on kinni keevitatud, seega ei ole tõenäoline, et keegi sinna sisse kukuks.

Puuraugu lähedal elavate inimeste sõnul levib alates puuruagu puurimisest legend, et sellest august on kuulda põrgusse jõudnud inimeste karjeid.

Teoreetiliselt, kui selle augu diameeter oleks suurem ja inimene sinna sisse kukuks, siis kuluks tal augu põhja jõudmiseks 4 minutit.

Nüüdseks on puuraugukompleks mahajäetud ning hooned on varisemisohtlikud, selle juures on sildid, mis keelavad alale minna.

Sügavuse poolest oli Koola poolsaare supersügav puurauk 20 aastat maailma sügavaim, siis puuriti kaks auku, mis on sellest sügavamad.

2008 puuriti Kataris Al Shaheeni naftapuurauk, mille sügavus on 12 289 meetrit ning 2011 jõuti Venemaal Sahhalini saare Odoptu OP-11 naftaplatvormi naftapuuraugus sügavuseni 12 345 meetrit.