Naine teenis kontol oleva viimase rahaga suure lotovõidu

Halifaxist pärit kahe lapse ema Vicky Mitchell on regulaarne lotomängija, kes on saanud palju väiksemaid võite, kuid jackpot on siiamaani tulemata jäänud. See kõik aga muutus kaks nädalat tagasi, kui Vicky ostis viimasest minivõidust allesjäänud 1,5 naela eest «Set for Life» lotopileti, kirjutas The Sun.