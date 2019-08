VAHVA ÜLEVAADE: need eesti kuulsused on läbi ja lõhki koerainimesed!

Human, what is that weird thingy? I can not eat that 🧐🐶. Igatahes mupsik tahtis seda juba ära ärandada, aga teatavasti pole see lastele mõeldud 😜#millinenali Igatahes, mingiaeg tagasi küsisin teilt lõhnade soovitusi ja seekord otsustasin oma Bossi ( mida mul oli 3 pudelit järjest, seega reaalne lemmik!!!) välja vahetada Burberry vastu, mida lausa 5 inimest järjest mulle soovitas 🤭 Arutasime müüaga ja leidsime, et läheb seekord nii. Seega kes gallupis hääletas uue vastu - teie võit 🎉. Aga kellel mõni kingitus või niisama iluasi puudu, siis tuletan meelde, et @mylook.ee madlivilsar koodiga saate -10% ja ka loosin koodu kasutajate vahel krediiti. Samas kellel plaan lōhna osta, siis astuge läbi nende esinduspoest Roosikrantsi 11 ja nuusutage ja katsetage, ega muidu ei teagi, võibolla leiate ka endale uue ja huvitava wushu 🥰 #yokokiidabheaks #mylookee #mylookeesti #ad

A post shared by Madli Vilsar (@madlivilsar) on May 30, 2019 at 11:02am PDT