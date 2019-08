Galerii: Janar Joala saadeti viimsele teekonnale

Jaak Joala viimane abikaasa Maire Joala sõnas Elu24le, et Janar oli südamlik inimene. «Janar oli väga hea südamega poiss,» lausus naine.

Elu24 kirjutas 25. augustil, et Janar Joala omaksed on tema elukaaslasele Astrale teada andnud, et ta ei ole ärasaatmisele oodatud. Kuigi Janar Joala oli abielus oma tütre ema Edithiga, oli tema kõrval viimased 6 aastat Astra.