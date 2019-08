PILDID: teismeline tellis netipoest lahedad dressipüksid, aga kätte sai säärevarjud, milles näeb välja nagu «hiiglaslik kondoom»

Väljaanne Metro kirjutab, et Sophie tellis heleroosad dressipüksid suuruses S (small - väike, ingl k).

Küll aga olid püksid, mis lõpuks kohale jõudsid, 157 sentimeetrise Sophie jalas lausa hiiglaslikud.

Kuna tüdruk leidis, et olukord on lausa absurdselt naljakas, jagas ta pilti dressipükstest ka sotsiaalmeedias, pugedes peaaegu tervenisti nendesse.

Kuna Sophie leidis, et olukord on lausa absurdselt naljakas, jagas ta pilti dressipükstest ka sotsiaalmeedias, pugedes peaaegu tervenisti nendesse. FOTO: Scanpix / Caters News Agency

Sophie postitatud pilt muutus sotsiaalmeedias kiiresti viraalseks ning paljud inimesed tundsid muret, ega tüdruk ometi valest sektsioonist omale pükse valinud.

Sedapuhku läks Sophie internetipoe kodulehele tagasi ja tegi kindlaks, et tema tellis püksid siiski õiges suuruses.

«Ma ei suutnud seda uskuda - kuidas Pretty Little Things (internetipood - toim) saab öelda, et need on suurus S?» jagab Sophie oma ahastust.

«Need katsid kogu mu keha,» lisab ta.

Ka sõnab Sophie, et dressipüksid on imelikku tooni ning et nendes näeb ta välja nagu «veider ja hiiglaslik kondoom» FOTO: Scanpix / Caters News Agency

Ka sõnab Sophie, et dressipüksid on imelikku tooni ning et nendes näeb ta välja nagu «veider ja hiiglaslik kondoom».

Küll aga pole Sophie veel dressipükse tagastanud, sest leiab, et need on hirmnaljakad ning et neid on kodus mugav kanda.