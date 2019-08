Video: paar jõudis olla abielus umbes viis minutit ja siis hukkus

«Nad lahkusid kohtumajast, istusid autosse ja suundusid 87. maanteele, et sõita pulmakohta. Nad jõudsid olla enne surma vaevu viis minutit abielus,» sõnas peigmehe ema Kennia Morgan.

Ta lisas, et tema pojal ja minial oli elu ees ja palju unistusi, kuid kõik see sai ootamatu ja traagilise lõpu.

«Nägin, kuidas mu poeg hukkus. Kõik külalised nägid seda õnnetust, sest me sõitsime nende taga. See vaatepilt ei unune mitte iialgi. See oli kohutav,» jätkas peigmehe ema.