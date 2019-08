Prints Harry ja Meghan Markle palkasid eksperdi, kes aitaks neil «maailma vallutada»

Väidetavalt on Sussexi hertsog ja hertsoginna palganud omale digitaalse kommunikatsiooni eksperdi, kelle töötasuks on aastas ligi 30 000 naela (ligi 33 166 eurot).

Allika sõnul on ametisse valitud 26-aastane David Watkins, kes on varasemalt koostööd teinud Burberry moemajaga.

Töökuultuses kirjeldati, et tööaeg on esmaspäevast reedeni ja kella üheksast viieni. Samuti seisis kuulutuses, et kandideerijad võiksid arvestada sellega, et «nende loodud sisu vaatavad miljonid inimesed».