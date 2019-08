Reisijad takistasid süüdimõistetud vägistaja riigist väljasaatmise

Ta oli eelmise aasta oktoobris lennukis, mis ta tagasi sünnimaale pidi viima, aga Heathrow reisijad lennul Türki said vihaseks ja hakkasid tema vabastamist nõudma. Sündmuskohal filmitud videost on näha, kuidas inimesed karjusid, et mees eraldatatakse oma perest ja nõudsid ta lennukist maha lubamist.

Eelmisel nädalal toimunud kautsjoniistungi ajal väitsid Ahmedi advokaadid, et meest ei peaks riigist välja saatma, kuna ta kannatab vaimse trauma all.

Vägistamisohver aga leiab, et kogu see asi on tobe, sest Ahmedi vaimne tervis seatakse tema omast kõrgemale. «See on äärmiselt tobe ja vastik, et ta kasutab seda põhjust, et riigist väljasaatmist vältida,» ütles naine.