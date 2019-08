Uberi juht röövis 15-aastase tüdruku.

15-aastane neiu viibis sõbranna 16. sünnipäeval ning kui oli aeg koju minna, siis tellist ta endale Uberi. Naisele tuli järgi 32-aastan Sean Williams. Juht pidi neiu viima 16 miili eemal Merrickis New Yorgis asuvasse koju, kuid selle asemel vahetas mees sihtkohta ja hakkas teises suunas sõitma, kirjutas The Sun .

Prokurör sõnas kohtus, et Williams püüdis neiut veenda endaga koos jooma minemast ja isegi kutsus ta endale koju, et seal «temaga seksuaalsesse vahekora astuda».

Vaatamata sellele, et neiu ütles talle oma vanuse ja et tahab koju minna, läks Williams ikka enda valitud suunal. Viimaks palus neiu peatus, et vetsu minna. Seal avanes naisel võimalus mehe eest põgeneda, ta jooksis McDonaldsi restorani ja helistas politseisse.