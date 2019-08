Samm igavesele elule lähemale: teadlased leidsid viisi, kuidas ajurakke noorendada

Cambridge'i ülikooli teadlased Wellcome-MRC Cambridge'i tüvirakkude instituudist avastasid, et vanusega kaasneval aju «kangestumisel» on oluline mõju aju tüvirakkudele, vahendab Cambridge Independent.

Samuti avastasid teadlased viisi, kuidas vanemaid tüvirakke uuesti nooremasse ja tervislikumasse seisundisse viia. Nende avastused võivad meie senist arusaama vananemisprotsessist muuta ning aidata luua uusi võimalusi vanusest tulenevate ajuhaiguste raviks.

Teadlased uurisid noori ja vanu rotiajusid, et aru saada vanusest tuleneva aju kangestumise mõjust ajurakkude töövõimele. Nad siirdasid vanu oligodendrotsüüt tüvirakke, mis on olulised müeliini taastumisel, noorte rottide ajju, et vaadata, kas nende rakkude seisundit saab «tagasi keerata».

Uskumatul kombel vanemad rakud noorenesid ning hakkasid käituma nagu nooremad elujõulisemad rakud.

Dr Kevin Chalut, üks uurimisrühma juhtidest, ütles, et nad proovisid kasvatada noori tüvirakke jäigal materjalil ning need muutusid siis düsfunktsionaalseks, justkui vanadeks rakkudeks, ja kaotasid taastumisvõime.

«Mis oli eriti üllatav, oli see, et kui vanu ajurakke kasvatada pehmel materjalil, hakkasid need funktsioneerima kui noored rakud – teisisõnu need noorenesid,» ütles Chalut.

Teadlased leidsid ka viisi, kuidas jätta rakule mulje, et see kasvab pehmes keskkonnas: selleks on vaja eemaldada valk Piezo1. «Kui me eemaldasime Piezo1 vananenud ajurakkude pinnalt, trikitasime me rakud kujutama ette pehmet keskkonda, isegi kui nad tegelikult kasvasid jäigal materjalil,» rääkis professor Robin Franklin, uurimisrühma üks juhtidest.

Teadlastel õnnestus kustutada Piezo1 vanade rottide ajude tüvirakkudelt, mille tagajärjel rakud noorenesid ja said tagasi tavapärase taastumisvõime.