Naine teeb tagumikuga kunsti, kasutades peput «maastikuna»

New Yorgis baseeruv modell ja kunstnik Leah Schrager, kellel on Instagramis 3,1 miljonit jälgijat, on juba mõnda aega postitanud sotsiaalmeediasse pilte, kus tema tagumik on kesksel kohal. Erinevalt paljudest teistest oma keha eksponeerijatest, kasutab Leah peput osana maastikust, kirjutas The Sun.