Oscari-võitja perekond: isa sarivägistaja ja poeg mõrvar

Dokumentaalfilmis «Murder at Soho House» kirjeldatakse, kuidas Sylvie Cachay, kelle elutu surnukeha vannist leiti, surm loeti alguses enesetapuks, aga kui voodi juurest leiti märjad sokid ning naabrid tunnistasid, et paari tüli oli äkitselt lõppenud, siis muutus 24-aastane Nick Brooks mõrva peamiseks kahtlusaluseks, vahendab The Sun.

Pärast vesist tapatööd läks Nick, kes on miljonäri ja Oscari võitja Joseph Brooksi poeg, välja jooma.

Mõrva ajal oli ka Joseph Brooks uurimise all. Politsei uuris kahtlusi, et Joseph oli uimastanud ja vägistanud 127 naist libaprooviesinemiste ajal.

Ameerika filmiakadeemia auhind Oscar. FOTO: Ameerika filmiakadeemia

Filmis räägib uurija Linda Fairstein, et Nick kasvas üles tingimustes, kus tal kästi prostituutidega seksida, ning see tegi tal naiste usaldamise raskeks.

33-aastane Sylvie registreerisi end kallisse Soho hotelli sisse 9. detsembri 2010 varahommikul. Ta suutis vaevu püsti seista ja ta tunnistas, et võttis varem unerohtu.

Hotellijuhataja Kristin aitas Nickil naise tuppa viia ja siis lahkus. Tagasi tööpostile naasmist kuulis ta toas karjumist, mis äkitselt lõppes.

Kella kahe ajal hommikul kaebasid alumise toa naabrid, et nende lagi laseb vett läbi. Kohale kutsuti personal, kes koputas ukse number 20 uksele. Kui keegi ei vastanud, siis nad lasid end tuppa. Nad avastasid Sylvie poolalasti keha vannist, kraanid ikka lahti. Nicki ei olnud kuskil näha.

Katsed naist elustada ebaõnnestusid ja Sylvie kuulutati kohapeal surnuks.

Alguses märgiti Sylvie surm enesetapuks läbi üledoosi, aga kui magamistoast leiti märjad sokid ning naise kaelalt vägivalla tundemärgid, siis asjaolud muutusid.

Hiljem, kui Nick tagasi fuajeesse jõudis, olid tema silmad veripunased, ta tuigerdas ringi ja oli ilmselgelt purjus. Kuid kõige tähtsam - tal ei olnud sokke jalas.

Mees viidi politsei poolt ära ja talle öeldi, et Sylvie Cachay on surnud. Kui Nickilt paluti selgitust, siis ütles mees, et nende õhtu hakkas naise pool, kus neil oli romantiline õhtusöök ja nad seksisid küünlavalgel. Nick ütles siis, et naine võttis unerohtu, kuid veidralt lisas siis, et naise korter oli põlema läinud ja ta päästis naise ära. See oli ka põhjus, miks nad hotelli läksid.

Kuid politsei arvas, et Nicki käsi on naise surmas mängus. Uurima hakates selgus, et Sylvie oli kirjutanud mehele kirja, kus naine oli välja toonud punktid, mida mees peab enda juures muutma. Lisaks oli naine teada saanud, et Nicki isa oli mitme naise uimastamise ja vägistamise eest uurimise all ning kogu raha läks tema kaitsefondi. Kogu raha kaitsele kulutamine jättis Nicki rahatuks.

Oscari võitnud Joseph Brooks arreteeriti 2009. aastal. Kaks aastat hiljem võttis ta endalt elu. FOTO: Louis Lanzano / AP

Joseph Brooks oli arreteeritud aasta varem. Talle esitati 2009. aastal süüdistus 11 naise vägistamises. Kuid prokurör tahtis hiljem ohvrite arvu tõsta 127 peale. Kaks aastat hiljem, enne kohtuprotsessi, sooritas Joseph Brooks enda kongis enesetapu.