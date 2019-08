ELU24 INTERVJUU Pornotäht PussyKat avaldas, mis on porno tegemise juures kõige raskem

«Kõige raskem on selle müümine. Meile kui produtsentidele on see kõige keerulisem. Muidu see ei ole raske, sest meil on kõikidel palju fantaasiaid. Ma küsin sotsiaalmeedias meie fännidelt, mis neile meeldib, mis lugusid nad tahaksid näha. Meil on palju ideid,» vastas PussyKat.

Aasia päritolu naine rääkis ka, mis on kõige pöörasem asi, mida ta filmimise ajal teinud on.

«Filmisime ühte stseeni paadi peal Ibizal. Kui paat seisma jäi, siis see kõikus kõvasti, ning näitleja oksendas üle ääre, siis ta tuli tagasi ja tegi paugustseeni ära. See avaldas muljet,» rääkis PussyKat.

Ta lisas: «Üks pöörane asi juhtus ka Berliini festivali ajal. Ma valisin ühe naise publiku hulgast ja ta oli väga ulakas. Ma mõtlesin, et ma võiks temaga ehk ka filmis stseeni teha ja pakkusin selle talle välja. Ta tegi kiire testi ja siis saime stseeni koos teha. Ta oli nõus. Tal oli poiss-sõber, kelle ta ütles, et saab sõpradega kokku, aga tegelikult tuli meiega keppima hotelli. Me tegime neli-viis tundi seksi järjepidevalt. Ta oli tõeliselt pöörane. Me lõpetasime paugustseeniga talle näkku ja pritsimissteeniga. Me ütlesin talle, et me töötasime terve päeva ja tahan nüüd magada. Tema küsis vastu, kas ongi kõik.»

Eksimusi tuleb tihti ette, isegi siis, kui oled aastaid sama asja teinud. Aga PussyKat kirjeldas, et üks suurimaid eksimusi, millega tema on kokku puutunud, on eriti algajalik.

«Ma mäletan, et kui me filmisime oma esimest 3D pornot, siis me töötasime koos ühe Poola firmaga. Me tegime koos nendega filmi. Me filmisime kõik stseenid juba ära ja lõpus leppisime kokku, et teeme paugusteeni ka ära ja siis ma lükkan mehe basseini. Me tegime kõik ära ja kui mees välja tuli, ütles produtsent, et unustas kaamera salvestama panna. Nagu, mida? Rumalus,» meenutas PussyKat.