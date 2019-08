Venelased nõuavad patritsiidi toime pannud kolme õe vabastamist

Pärast veretöö toime panemist ja nende kinnivõtmist tehti õdedele psühhaatriline uuring, mis kinnitas, et nad elasid aastaid psühholoogilise ja füüsilise terrori all.

See patritsiid tõstatas Venemaal perevägivalla ja inimõiguste teema ning paljude arvates olid õed jõudnud viimase piirini, mille tõttu nad nägid enda vabanemist ainult läbi isa tapmise.

Õed on koduarestis ja ootavad, millise karistusotsuse kohus neile langetab. Nad ei tohi suhelda pereliikmete ega ajakirjanikega, ainult advokaatidega.

Rohkem kui 300 000 inimest on andnud allkirja petitsioonile, millega nõutakse nende vabastamist.

Kohtus ilmnes, et 27. juulil 2018 oli isa oma kolme tütre kallal vägivallatsenud, kuna ta ei olnud rahul, kuidas tütred kodu koristasid. Ta kutsus iga tütre eraldi oma tuppa, ta peksis neid ja karjus nende peale.

Pärast isa tapmist helistasid nad politseisse ja teatasid, mis juhtus. Korrakaitsjad arreteerisid need kolm noort naist ja neile esitati süüdistus isa tapmises.

Kolme õe ema ja Mihhail Hatšaturjani naine Aurelia Dunduk, keda mees samuti peksis ja vägistas, pöördus aastaid tagasi võimuorganite poole, et abi saada, kuid talle öeldi, et tegemist on pere sisetüliga ja sotsiaalametnikud ei sekku.