Tartu mänguväljakul ähvardas üks laps teist noaga

Tartu noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid kinnitas Elu24-le, et neile laekus teade toimuva kohta neljapäeva õhtul veidi enne kella 19. «Tähelepanelik linlane teatas häirekeskusele, et Tartus Vanemuise tänava mänguplatsil ähvardas üks poiss taskunoaga teist.»

Noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid kinnitas küll, et mänguplatsil on aeg-ajalt korrarikkumisi ette tulnud, aga silmatorkavalt kriminaalne see koht siiski pole. «Eilne vahejuhtum on pigem erandlik ning taolisi olukordi laste vahel sageli siiski ette ei tule. Ka ei joonistu see konkreetne mänguväljak kuidagi teravamalt teiste Tartu linna omade seast välja,» ütles Kivilaid Elu24-le.