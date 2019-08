Pildid ja video: Angelina Jolie kõige vanem laps alustas õpinguid Lõuna-Korea ülikoolis

Staar sõnas, et ta tuli vaid üheks päevaks, et toetada poega esimesel ülikoolipäeval.

Allikas lisas, et Jolie on oma poja üle väga uhke ja ta loodab, et temast saab tulevikus tunnustatud teadlane.

44-aastasel Joliel, kes varem oli abielus 55-aastase Brad Pittiga, on lisaks Maddoxile veel viis last. Need on 15-aastane Pax, 14-aastane Zahara, 13-aastane Shiloh ning 11-aastased kaksikud Knox ja Vivienne.