Allikas: seksiorjadest venelannad tegid prints Andrew’le Epsteini majas massaaži

Brockman kirjutas septembris 2013 oma kliendile, kirjanik Jevgeni Marozovile, et oli Epsteini külaliseks ning kohtus seal ka ühe britiga, kirjutab dailymail.co.uk. Brockmani teatel hakkas ta mehega rääkima ja sai alles siis aru, et see on prints Andrew.

«Olin Epsteini majas ja läksin teda otsima. Leidsin dressides Epsteini koos britiga, kes kandis traksidega pükse. Kaks noort venelannat tegid neile jalamassaaži,» teatas kirjandusagent.

Jeffrey Epsteini maja New Yorgis Manhattanil FOTO: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

Ta liitus nende vestlusega, britt rääkis nii küberturvalisusest kui ka Wikileaksi asutajast ja saladokumentide lekitajast Julian Assange’ist.

Brockmani teatel oli britt kurtnud, et ta elustiil on pidevalt ajakirjanduse hambus ja teda peetakse pillajaks.

Brockmani sõnul oli end Andyks nimetanud britt öelnud: «Monaco vürst Albert II töötab väidetavalt 12 tundi päevas, kuid kui ta kell 21.00 on vaba ja läheb välja pidutsema, siis ei paku see kellelegi huvi. Kui mina seda teeksin, oleks mul jamad kaelas.»

Brockmani sõnul sai ta siis aru, et venelannade jalamassaaži kliendiks oli Tema Kuninglik Kõrgus, prints Andrew, kes kannab ka Yorki hertsogi tiitlit.

Prints Andrew FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Juba varem tuli seoses Epsteini seksiorjade skandaaliga avalikuks, et prints Andrew oli Epsteini majas ka 2010. aastal. Siis jäädvustati ta koos noore naisega, kes hiljem osutus Austraalia endise peaministri Paul Keatingi tütreks Katherine Keatingiks.

Briti meedia teatel oli prints Andrew nende sadade meeste seas, kes kasutasid Epsteini «haaremi» seksiteenuseid.

USA politsei arreteeris 66-aastase Epsteini juuli alguses ja ta pandi New Yorgi vanglasse, kus ta oli enesetapuvalve all.

Jeffrey Epstein politseifotol FOTO: Capital Pictures/MediaPunch / PLF/MPI/Scanpix

Epsteini süüdistati kümnete alaealiste tüdrukute kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises. Epsteini «haaremis» oli palju tüdrukuid, kes massaažiteenuse nime all pidid seksuaalteenuseid osutama.

Epstein üritas 23. juulil enesetappu, kuid see ebaõnnestus. 10. augustil kell 6.30 kohaliku aja järgi leidsid vangivalvurid ta oma kongist surnuna. Lahkamine näitas, et ta suri poomise läbi. Siiski oli ta surnukehal märke, mis viitavad, et ta võidi tappa.

Teada on, et Epsteinil olid väikesed mustad märkmikud, milles on paljude kuulsate, rikaste ja tähtsate meeste kohta kompromiteerivat infot. Nende seas on ka prints Andrew.

Prints Andrew põgenes seoses Epsteini skandaaliga mõneks ajaks Lõuna-Hispaaniasse La Roqi, kus naudib luksuselu. Ajakirjanikud ei ole talle seal ligi pääsenud. Prints eitab alaealiste tüdrukute seksuaalset ärakasutamist ning tema sõnul ta ei teadnud, et Epstein tüdrukuid kupeldas.