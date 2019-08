Saksa linn pakub miljon eurot sellele, kes suudab tõestada, et linna ei ole olemas

Teutoburgi mets on läinud ajalukku seal aastal 9 pKr toimunud lahinguga, milles germaani hõimude ühisvägi hävitas Rooma keisririigi kolm leegionit ja abiväed, mida juhtis väejuht Publius Quinctilius Varus. Vana-Rooma ajaloolased nimetasid selle kaotuse Varuse katastroofiks (Clades Variana).

Tegemist on Nordrhein-Westfaleni liidumaa linna Bielefeldiga, mis asub Teutoburgi metsa läbiva strateegiliselt tähtsa tee ääres, teatab newsweek.com.

Teutoburgi metsa lähendane Bielefeld asutati 9. sajandil, nüüdisajal elab seal umbes 340 000 elanikku, seal on mitmeid keskaegseid losse ja ülikool.

See on ka Saksamaa tuntud firma Dr. Oetker kodulinn.

Linnavõimude teatel tahavad nad lahendada selle linna kohta käiva vandenõuteooria, mis väidab, et tegelikult ei ole Bielefeldi olemas.

Selle linna täisealistel kodanikel ja teistel sakslastel on võimalik kuni 5. septembrini viia linnavalitsusse tõend selle kohta, et Bielefeldi ei ole olemas.

Linnavõimude teatel saavad nad 99,99-protsendilise tõenäosusega lükata ümber kõik tõendid, mis näitavad, et linna ei ole olemas.

Kohalikud loodavad, et linnaisad teevad seda, sest muidu tuleks sellele, kes tõendab linna mitteeksisteerimist, maksta 1 miljon eurot, mis tuleb maksumaksjatelt.

Usenet oli sõnumikeskkond, mis eelnes interneti jututubadele ja sotsiaalmeediale. Usenetist on pärit ka mitmed vandenõuteooriad.

Mõni aeg hiljem nägi Held remonditava tee ääres silti, millele oli kirjutatud käsitsi «Bielefeld». See pidi suunama autojuhte linna suunas.

Üliõpilane sai sellest idee esitada avalikult küsimus, et kas Bielefeld on ikka olemas.

Isegi Saksa kantsler Angela Merkel viitas ühel auhinnatseremoonial peetud kõnes, et Bielefeld on olemas ja ta on seda linna külastanud.