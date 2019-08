Video: imikuna prügikasti visatud mees tänas nüüd ta elu päästnud FBI agenti

Stewart Rembert oli 1997. aastal vastsündinu, kui ta arstiks maskeerunud naise poolt Washingtoni osariigi Tacoma haiglast rööviti. Sowers oli siis algaja agent, kuid tal õnnestus teha kindlaks, kes see naine oli ja kuhu ta lapse viis.

Sowers oli üllatunud, kui nägi, et kolleegid korraldasid talle vägeva peo, millest ei puudunud ka üllatus, kelleks oli imikuna päästetud Stewart Rembert.

Sowers meenutas, kuidas ta noore algaja agendina sai ülesandeks haiglast röövitud imik leida ja tal oli hea meel, et see õnnestus.

Pensionile läinud mees sõnas, et taaskohtumine kunagise päästetuga on suurepärane lõpp ta pikale ja edukale karjäärile.

Sowers oli enne pensionile jäämist aastaid Tennessees Knoxwille’is asuva FBI osakonna juht. Tema sõnul mõtles ta sageli, et mis sai poisist, kelle elu ta kaua aega tagasi päästis.

Rembert on mereväelane ja ta lendas Washingtonis osariigist Tennesseesse, et oma päästajaga taaskohtuda.

Remberti sõnul rääkisid vanemad talle esmakordselt ta röövimisest, kui ta oli viieaastane. Kui ta jõudis teismeikka, tahtis ta sellest rohkem teada saada, kuid vanemad olid üsna napisõnalised, sest neile oli see ikka valus teema.

«Temaga taaskohtumine oli mu elu üks suurepärasemaid hetki. Mul on hea meel, et tal on hästi läinud,» sõnas agent.