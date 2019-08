Video: Gerard Butleri sõnul näitas ta 400 inimesele seda, mida poleks pidanud näitama

49-aastane Butler oli külaliseks Conan O’Brieni jutusaates, kus ta avalikustas, et oma õe pulmas oli tal seljas kilt, mille tõttu paljastus ka see, mida tavaliselt ei näidata, teatab cnn.com.

«Mulle meeldib kilti kanda, sest olen šotlane. Kannan seda igal võimalikul juhul, kaasa arvatud pulmades. Mul oli see seljas ka oma õe pulmas, kus ma istusin nii, et minu alakeha paljastus. Ega mul kildi all midagi ei olnud ja vist kõik 400 inimest nägid seda. Igatahes tegi ema mulle hiljem märkuse,» teatas staar.

«Järsku märkasin, et mu ema, kes istus esimeses reas, vaatas mind kummalise pilguga. Siis pani ta oma käed kokku, ta nagu palvetas. Arvasin, et ta andis mulle märku, millal tuleb palvetada. Panin oma käed kokku ja mu pilk suundus alla. Siis sain aru, millele mu ema viitas. Igatahes said vist kõik kohal olnud teada, et mul ei olnud aluspükse jalas,» naeris staar.