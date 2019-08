Video: hiljutine sukeldumine näitas, et Titanic on kiiresti kadumas

Nad leidsid, et võrreldes 14 aasta taguse ajaga, mil tehti eelmine ulatuslikum sukeldumisekspeditsioon, on Titanicu vrakk kiiresti lagunenud. Lagunemine on silmnähtav eelkõige laeva paremas pardas, kus asusid ohvitseride kajutid ning osa seal varem olnud detailidest on kadunud.

«Pilt kapteni vannist on Titanicu fännide seas üks populaarsemaid, kuid see on nüüdseks kadunud. Kadunud on veel paljud parema parda objektid, mida veel 14 aastat tagasi oli näha. See häving jätkub kiires tempos,» sõnas nüüdse sukeldumisega seotud ajaloolane, Titanicu ekspert Parks Stephenson.