Jeffrey Epsteini skandaali kistud supermodell Naomi Campbell räägib lõpuks ometi suu puhtaks!

Teisipäeval postitati Youtube'i video, milles supermodell kinnitas, et ta polnud teadlik sellest, et multimiljonär kasutas noori tüdrukuid seksiorjadena.

Ka avaldas Campbell, et Epstein, kes selle kuu alguses vanglas enesetapu sooritas, istus alati moesõudel esireas, et ta saaks segamatult noori modelle jõllitada.

Naomi Campbell Jean Paul Gaultier'i moesõul 2015. aastal. FOTO: Scanpix / LaurentVu/SIPA

«Mulle tutvustas teda mu 31. sünnipäeval minu endine poiss-sõber Flavio (Briatore - toim),» rääkis Naomi intervjuus.

«Ta oli Victoria's Secreti moesõudel alati esimeses reas.»

Naomi Campbelli hakati Epsteiniga seostama pärast seda, kui avalikkuse ette tulid pildid 2001. aastast, kus võib Epsteini näha Campbelli korraldatud peol. Üritust väisas mees toona koos Ghislaine Maxwelli ja ühe noore tüdrukuga.

The Sun kirjutab, et tüdrukuks oli Epsteini väidetav seksiori Virginia Roberts.

Roberts väidab, et ta oli üks paljudest alaealistest ohvritest, kes pidi Epsteinile ja tema võimsatele sõpradele seksuaalseid teeneid osutama.

«See, mida ta on teinud, on seletamatu,» tunnistas supermodell videos.

«Kui ma kuulsin, mida ta teinud on, ajas see mind oksele nagu kõiki teisi, sest ka minul on kogemusi seksuaalkiskjatega.»

«Ja jumal tänatud, et mu ümber olid head inimesed, kes mind kaitsesid,» lisas ta.

«Mina seisan koos kannatanutega. Ma ei saa... Nad on eluks ajaks armistunud. Terveks eluks,» lisas ta.

Jeffrey Epstein süüdistati kümnete alaealiste seksuaalses ärakasutamises Floridas ja New Yorgis asuvates luksuskorterites ja -majades aastatel 2002–2005. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Sel kuul avaldatud kohtudokumentides on ka Virginia Robertsi meenutused samast õhtust 2001. aastal.

Robertsi sõnul «laenas» Epstein teda pärast seda pidu ühele mehele. Virginia oli siis 17-aastane.

Ta kirjutas: «Ma olin nii elevil, me läksime Prantsusmaale Jeffrey ja Ghislaine'i hea sõbra sünnipäevale, kuulsa supermodelli Naomi Campbelli sünnipäevale.»

«Seal kohtusin ma Naomi Campbelliga esimest korda.»

«Ta oli nii pikk ja vapustavalt ilus,» kirjutab Roberts.

«Tema karisma oli energiline, naljakas ja näis, et kõik olid haaratud igast tema sõnast ja naersid iga nalja üle.»

«Jeffrey ja Ghislaine'i andsid talle põsemusi ja soovisid talle sünnipäevaks õnne. Seejärel tutvustati mind ning edasi järgnesin ma neile.»

Roberts kirjutab ka, et tegu oli väga lõbusa peoga ning kui nad peolt lahkusid, tundis ta autosõidu ajal, et oli tantsimisest ja joomisest uimane.

Hotellis «laenas» Epstein tüdrukut ühele USA ärimehele. Tüdruk kirjeldab, et seksis mehega, et «ta vait jääks» ja lisas, et see kestis «kaks kohutavat minutit».

The Sun kirjutab, et siiski pole alust arvata, et Campbell teadis sel hetkel, kes Roberts on või et modell oli kursis Epsteini sünge saladusega.

Jeffrey Epsteini villa Little St. Jamesi saarel. FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Multimiljonär Jeffrey Epsteini süüdistati kümnete alaealiste seksuaalses ärakasutamises Floridas ja New Yorgis asuvates luksuskorterites ja -majades aastatel 2002–2005.