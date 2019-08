Maian nuriseb: koolikampaaniatesse kaasatakse kuulsused, kes on kooli pooleli jätnud

«Vähe irooniline, kuidas «tagasi kooli» kampaaniatesse kaasatakse inimesed, kes on kooli pooleli jätnud või ammu lõpetanud. Don't get it (ei saa sellest aru – toim),» alustas lauljatar, kes lõpetas tänavu Tallinna Reaalkooli hõbemedaliga.

«Arvan, et noortele peaks eeskujuks olema teised noored, kes on akadeemiliselt tublid ning seda ka hetkel aktiivselt, mitte 5–10 aastat tagasi. Ei mõista, et kaasatakse inimesi, kes ütlevad, et õppima peab,» kirjutas paljude noorte lemmik Maian Instagramis ja kutsus teisi kaasa mõtlema.

Sel sügisel Tartu ülikooli arstiteaduskonda astuv lauljatar tõi välja, et probleem pole mitte ainult Eestis, vaid ka mujal kaasatakse koolikampaaniatesse staare, kel haridusteemadega tegelikult otsest seost pole.

Maiani jälgijad nõustusid lauljatariga. «Tihti võetaksegi «tuntud» näod n-ö paremaks reklaamiks ja nende isiklik koolielu ei oma rolli,» leidis üks. Paljude jaoks avas Maiani avastus silmad, kuna nad polnud varem selle peale mõelnudki, et koolikampaaniaid veavad staarid, kes koolis ei käi.

Lõpetuseks kiitis Maian firmasid, kes on kampaaniatesse kaasanud asjakohased inimesed ning teistel soovitas ennast parandada. «Step up your game, companies (tõstke taset, firmad), võtke õigeid inimesi õigeteks kampaaniateks!» kirjutas lauljatar.