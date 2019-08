Maailmarändur Liza Lind tegi menufilmi «Tabamatu ilu» paljastavast postrist oma versiooni

Kuigi 22-aastane Liza Lind on piltidel nappides bikiinides või mõnel suisa ihualasti, pälvivad tähelepanu ka looduskaunid paigad, kus fotod üles on võetud.

See on vihje 1999. aasta filmile «Amercian Beauty» ehk «Tabamatu ilu», mille postril on alasti näitleja Mena Suvari, kehal roosiõied.

Mida Ezran ilmselt ei teadnud, on see, et Mena Suvaril on Eesti juured, mistõttu võib ka algse postri kohta mööndustega öelda «Eesti iludus».