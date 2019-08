ENNE JA PÄRAST PILDID: naisstaarid, kes on ilulõikuste tõttu totaalselt muutunud

Paljud naisstaarid on aastate jooksul ilulõikuste tõttu totaalselt muutunud. Üks neist on Pamela Anderson (pildid aastast 2000 ja 2018).

Paljud naisstaarid on proovinud säilitada oma nooruslikku välimust läbi iluprotseduuride ja -lõikuste. Mitmete jaoks tähendab see aga seda, et naisterahvad näevad välja märkimisväärselt teistsugused ning nende näod on ilulõikuste tõttu täielikult muutunud.