Tühi šampanjapudel Tänaku autogrammiga teenis oksjonil krõbeda summa ülla eesmärgi nimel

Shell Helix Rally Estonia kommertsralli juht Tarmo Hõbe jäi oksjoni tulemusega rahule. «Lõppsumma oli selline, mis täitis meie enda lootusi ja on heameel anda meie poolt see toetusena neile, kes seda vajavad.»

Oksjoni võitnud pakkuja lisas lõpetuseks, et: «üheks põhjuseks pakkumisi teha oli ka see, et mingil hetkel tundus, et väärtuslikud esemed võivad minna ära liiga madala hinnaga.»