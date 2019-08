Kaire Vilgats kritiseerib Mart Helmet: on vaid noomimine ja süüdistamine

EKRE esimees Mart Helme avaldas taasiseseisvumispäeva puhul kirjutise, milles arutles selle üle, mis ta poliitikasse toonud on, mille üle ta muret tunneb ja mida teha loodab.

Seda pöördumist luges ka Kaire Vilgats ning avaldas Facebookis oma mõtted. Avaldame need täismahus.

«Mart Helme taasiseseisvumispäeva pöördumine, mille Uued Uudised avaldas, on üliemotsionaalne. Seda lugedes hakkad süümepiinu tundma, kõik näib olevat halvasti: meid valitsevad ja ümbritsevad halvad, omakasupüüdlikud, ebakompetentsed inimesed! Ei austata Sinimägede all võidelnud veterane, maaelu on hävitatud! Tõesti, inetu! Kohutav tegelikult!

Samas on sellel artiklil üks suur puudujääk - siin pole ühtegi lahendust! Mitte ühtegi! Ometigi valime me poliitikud etteotsa selleks, et nad teaksid ja teeksid häid otsuseid. Selles kirjatükis on siiski vaid noomimine ja süüdistamine.

Kui võtta riiki nagu perekonda, siis lapsi ei kasvatata ju noomimise ja süüdistamisega. Jah, tuleb aeg-ajalt anda mõista, et see või teine tegu pole sobiv, ning pakkuda olukorrale muu lahendus, aga kasvatusmeetodid ei saa jääda vaid laitmise ja negatiivse kriitika baasile.

Meie enda esivanemad on öelnud: kus viga näed laita, seal tule ja aita! Ka praegu, kui maailm on plastikusse uppumas ja kliima soojenemine aktuaalne, ei too erilist kasu süüdlase otsimine või karistamine! Ma usun, et tähtis on individuaalselt algatada, koos tegutseda ja teadvustada, et paanika ei päästa! Mitte kuskil, mitte kunagi!

Ja kõige selle taustal on tegelikult Eestimaal päris inimesed päris muredega. Majanduslikus raskuses puuetega lastega pered näiteks, kus kannatatakse ka nälga. Selleks, et mitte lihtsalt targutajaks jääda, siis hakkasin jõuludest alates toetama just selliseid peresid, et natukenegi midagi paremaks muuta! Ja sellesse ma usun!»

Postituse all võttis sõna ka muusik ja telerežissöör Jaanus Nõgisto, kes mõistis Mart Helme muret.

«Hea Kaire, katsu temast ka aru saada... ta peab kogu Eesti rahva, ka sinu ja minu eest - päevast päeva mõtlema küll süvariigile, geiseksile, juutide vandenõule, neegrite invasioonile ja hobusevargaid kasvatavatele ülikoolidele. Ja veel ja veel, kurjast presidendiprouast ja vasakliberaaläärmuslastest - tolerastidest müüdavate ajakirjanikunärakateni välja. Ei saagi rahulikult päid veeretada! Mõis ka veel koormaks kaelas... Juhtida korraga kosmost ja jagada fännidele odavat viina pole igaühele jõukohane. Tal lihtsalt ei lasta tööd teha! Juba mitu kuud.»