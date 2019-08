Hitleri kaaskonda kuulus 15 noort naist, kes olid ampsu kaugusel surmast

Wölk meenutas ka seda, et 20. juulil 1944 üritas kolonel Claus von Stauffenberg koos teiste vandenõulastega Hitlerit Hundikoopas tappa, pannes laua all portfelli pommiga. Hitler jäi plahvatuses imekombel ellu. Samal ajal viibisid tema toidumaitsjad peahoone juures telgis, kus neile näidati filmi.

«Plahvatus oli nii võimas, ei paiskas meid toolidelt maha. Keegi karjus siis, et Hitler on surnud. Hiljem saime teada, et von Stauffenbergi vandenõu kukkus läbi ja Hitler jäi ellu,» meenutas sakslanna.