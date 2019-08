Pildid ja video: Amazonase vihmametsa põlengu tõttu on Brasiilias nagu «Sõrmuste isanda» Mordoris

Kohaliku meedia teatel meenutab olukord Brasiilias kirjanik J R R Tolkieni «Sõrmuste isandast» tuntud Mordorit, kus on pimedus ja lõõmab tuli, teatavad livescience.com ja reuters.com.

Metsapõlengust tingitud probleemide tõttu jäi 12 miljoni elanikuga São Paulo selle nädala alguses mitmeks tunniks elektrita. Linna jõudnud suits on pärit ligi 3000 kilomeetri kauguselt. Amazonase osariigis on metsatulekahjude tõttu kuulutatud välja eriolukord, põlengute kustutamisse on kaasatud nii tuletõrjujad kui sõdurid. Kõige keerulisem on olukord Boliivia piiri ääres asuvas Rondônia osariigis. «Piirkond on mattunud paksu tumedasse suitsu. Külm front muutis tuule suunda, mille tõttu kandub põlengusits ka üsna kaugel asuvasse São Paulosse, kus isegi päise päeva ajal oleks nagu kesköö,» teatas Brasiilia Climatempeo agentuuri meteoroloog Josélia Pegorim. Amazonase osariigis on metsatulekahjude tõttu kuulutatud välja eriolukord, põlengute kustutamisse on kaasatud nii tuletõrjujad kui sõdurid. Kõige keerulisem on olukord Boliivia piiri ääres asuvas Rondônia osariigis.«Piirkond on mattunud paksu tumedasse suitsu. Külm front muutis tuule suunda, mille tõttu kandub põlengusits ka üsna kaugel asuvasse São Paulosse, kus isegi päise päeva ajal oleks nagu kesköö,» teatas Brasiilia Climatempeo agentuuri meteoroloog Josélia Pegorim.

Enamikul ajal aastast ei ole Amazonase vihmametsades põlenguohtu, kuid juuli ja august on väga kuivad ja siis võivad tekkida põlengud.

Farmerid kasutavad põllumajandusmaa juurdesaamiseks metsa maharaiumist, kuid metsa hävitamiseks lastakse käiku ka tuli.

«Nii inimestest tingitud kliimamuutus kui metsade maharaiumine on tekitanud selle, et Amazonases on sagenenud põud ja kuivus, millega kaasnevad põlengud,» teatasid asjatundjad.

Tule poolt kahjustatud vihmamets Brasiilias Amazonase osariigis Irandubas FOTO: BRUNO KELLY / REUTERS/Scanpix

Nad lisasid, et see on nagu surnud ring, sest kuivuse ajal saavad puud vähem vett, nende kasv aeglustub, mis omakorda toob kaasa selle, et nad ei suuda õhust niipalju süsinikoksiidi eemaldada. Need puud võivad osadest lehtedest ilma jäda või hoopis surra.

Kuna lehti on vähem ja puud on hõredamad, siis on seal vähem niiskust. Kui niiskust oleks piisavalt, aitaks see põlengu tekkimist ennetada.

«Kui vihmametsas on tehtud valikulist raiet, siis see nõrgestab metsa, osa puid jääb oma niiskusest ilma ja muutub kuivemaks. Varem tulekindel mets muutub põlenguohtlikuks,» jätkasid eksperdid.

Twitterisse on Amazonase vihmametsa põlengu tõttu tekkinud hashtagid PrayforAmazonia ja gothamcity.

Brasiilia kosmoseuuringute keskuse teatel on sel aastal satelliitide abil leitud Amazonases 83 000 metsapõlengut, mis on märgatavalt rohkem kui aasta tagasi.

Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro sõnul on käes queimada ehk põletamisaeg, mil farmeritel on õigus metsa maha võtta ja ka tule abil maad juurde saada. Presidendi arvates aitab maa juurde saamine vaeseid farmereid ja neil on õigus enda elatamiseks astuda vastavaid samme.

Brasiilia president Jair Bolsonaro FOTO: EVARISTO SA / AFP/Scanpix

Bolsonaro arvates ei ole Amazonase põleng kontrolli alt väljas ja see saadakse varsti kustutatud.

«Meedia nimetas mind varem Kapten Mootorsaeks, nüüd olena aga nagu Vana-Rooma hull keiser Nero. Tema pani väidetavalt Rooma põlema, mina aga väidetavalt Amazonase. Kuid nüüd on queimada ja farmeritel on põletamiseks õigus,» teatas Brasiilia president.