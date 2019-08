Galerii: Järva-Jaanis toimus Eesti kõige lahedam filmifestival

Tänavust üritust, just nagu mullustki, on õnnistatud kauni hilissuvise päikese ja sooja ilmaga, nii et väljasõit Järva-Jaani on kui reis mõnda väikesesse Lõuna-Itaalia linnakesse. Juba bussilt maha astudes tervitab festivalikülalisi elav muusika, andes järgnevale üritusele lõbusalt maalähedase tooni kätte.