Video: Putin saabub Soome «lendava Kremliga»

Putini presidendilennuki kohta ei ole just palju teada, kuid mõningaid andmeid siiski on.

Sellel lennukil on võimsamad mootorid kui tavalisel mudelil, need on Pratt & Whitney PW2000 reaktiivmootorid ning see lennuk suudab ilma lisatankimiseta lennata tavalennukiga võrreldes kaugemale.