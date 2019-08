Fotod: noor naine soovis lopsakamaid huuli, aga sai hoopis «mädanevad viinamarjad»

Ashleigh Villaverde sõnas väljaandele Fox 10 Phoenix, et sai kohe pärast täitesüstide tegemist aru, et midagi on korrast ära, sest on varemgi oma huuli süstida lasknud.

Ashleigh Villaverde käis huuli süstimas naise juures, kes teeb protseduuri ainult laupäeviti ning küsib teenuse eest kõvasti vähem raha kui sertifitseeritud ilukirurgid. FOTO: CATERS NEWS / Caters News Agency

«Ma sain aru, et midagi on valesti, sest iga kord, kui ta süstis, tegi see väga haiget,» selgitas naine. Ka muutusid tema huuled pisut pärast süstimist hiigelsuurteks.

«Seda pole mitte kunagi varem juhtunud - need on paistes olnud, kuid kunagi pole olnud nii, et ma ei saaks neid isegi puudutada.»

Ashleigh Villaverde huuled rikkus ära naine, keda talle «väga soovitati» ja kes väitis, et tal on ka vajaminevad «sertifikaadid». FOTO: Scanpix / Caters News Agency

Ashleigh rääkis ka, et tema huuli süstinud naine teeb protseduure ainult laupäeviti ja küsib täiteaine milliliitri kohta 60 dollarit, samal ajal kui sertifitseeritud ilukirurg võib küsida kuni 600 dollarit, sõltuvalt sellest, kui palju on täiteainet kogu protseduuri peale kasutatud.

Ashleigh sõnul meenutavad tema huuled nüüd hoopis «viinamarju».

Haiglasse pöördunud naisel diagnoositi huultes infektsioon ning nüüd kardab ta, et tema huuled mädanevad lihtsalt otsast ära.

Tal diagnoositi huultes infektsioon ning nüüd kardab ta, et tema huuled mädanevad otsast ära. FOTO: Scanpix / Caters News Agency

Mida peaks teadma enne huulte süstimist? Medemis Clinicu kodulehel kirjutatakse, et huulte süstides ei ole kunagi eesmärk saada suuri ja ebaloomulikke huuli, vaid tulemus peaks olema selline, et keegi tänaval aru ei saa, et huultega midagi tehtud on.

Lisaks kirjutatakse, et lindlasti tuleb kontrollida ka süstiva spetsialisti tausta. Spetsialist, kes teeb täitesüste, peaks olema meditsiinilise haridusega – kas õde või arst.