Video: mees sai 18-aastasena teada, kes on ta bioloogiline ema ja tõde oli šokeeriv

Lickteig arvas lapsepõlves, et Don ja Mary Jane Lickteig olid ta adoptiivvanemad, kellel oli veel kaheksa last, teatab today.com.

Praegu täiskasvanud mees sõnas saates, et sai oma päritolu ja ema kohta tõe teada, kui oli 18-aastane ja selle avaldasid talle kaks sõpra, mitte keegi ta pereliikmetest.

Teismeline. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Nad rääkisid mulle mu pere kaua aega varjatud saladusest, mis oli tegelikult meie ümbruskonna inimestele teada, enne keskkooli lõppu,» meenutas ameeriklane.

Ta sai teada, et ta vanem õde Joanie Lickteig on tegelikult ta bioloogiline ema ja ta vanemad on tegelikult ta vanavanemad.

Mees lisas, et tema ja ta pere elasid väikses kogukonnas, kus kõik saladused olid teada ja tema jaoks oli üllatav, et ta varem oma pere saladuse jälile ei jõudnud.

Olles tõe kuulda saanud, ei hakanud Steve Lickteig pereliikmetele küsimusi esitama, vaid hoidis saladust endaga 1,5 kuud. Lõpuks sai uudishimu temast võitu ja ta küsis vanemateks peetud Don ja Mary Jane Lickteigi käest, et kas nad on tema vanavanemad ning kui need vastasid jaatavalt, põgenes noormees kodust, sest tundis end petetuna.

Ta sõitis lähimasse linna, võttis odavas motellis toa ja jõi koos sõpradega end täis.

Ema Joanie Lickteig leidis poja motellist lõpuks üles ja ta proovis temaga rääkida.

«Olin lihtsalt vait ja kuulasin, mida tal öelda oli. Me ei rääkinud peresaladusest enam 15 aastat,» teatas ameeriklane saates.

Vana saladuse nüüd uuesti esile kerkimine oli perele raskem kui saladuse tekkides.

«Tegemist oli 1970. aastate algusega ja me elasime väikeses kogukonnas. Need naabrid, kes midagi meie pere kohta teadsid, hoidsid suu kinni ja üritasid olla head naabrid. Saladuse hoidmisega üritati kaitsta nii mind kui Joaniet, kes oli vallasema ja sai väga noorena lapse,» teatas mees.

Ema ja laps. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Saates osales ka Family Secrets podcast'i tegev kirjanik Dani Shapiro, kelle teatel on aina enam hakanud erinevaid peresaladusi pinnale tulema. Põhjuseks on DNA-testid, mille abil saab lahendada nii mõnegi mõistatuse.

Shapiro sõnul on inimestel õigus tõde teada, sest tõe teadmine vabastab mineviku taagast.

Steve Lickteigi sõnul ei ole ta seni suutnud omaks võtta fakti, et vanemaks õeks peetud naine on tegelikult ta bioloogiline ema ning nende suhe nõuab veel tööd.