Video: USA telestaar Larry King lahutab oma seitsmendast naisest

85-aastase Kingi advokaat kinnitas, et saatejuht ja ta 59-aastane naine lahutavad, teatab foxnews.com.

Nad abiellusid 1997. aasta septembris ja seega jõudsid nad olla abielus peaaegu 22 aastat. Neil on kaks ühist last, 20-aastane poeg Chance King ja 19-aastane poeg Cannon King.

Kingil on varasematest abieludest veel kolm last: Chaia King, Larry King Jr ja Andy King.

USA kõmumeedia teatel oli see paar küll pikalt koos, kuid nende abielu ei olnud pilvitu. Kingil on viimasel ajal olnud terviseprobleeme ja alates 2016. aastast levisid jutud, et Southwick petab oma meest.