Kaja Kallase poeg kohtus roosiaias oma kahe suure iidoliga - kas aimad juba, kellega?

Kui enne Roosiaia vastuvõtule minekut arvas Sten, et ta võiks hoopis üksi koju jääda, kui kaasa tulla, siis peale vastuvõttu teatas, et talle meeldis ja võiks teinekordki. Põhjuseks kohtumine oma kahe suure iidoli - Reketi ja Nubluga :) #presidendivastuvõtt #roosiaed #20august #taasiseseisvumispäev #reket #nublu

A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas) on Aug 20, 2019 at 10:06pm PDT