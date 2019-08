Video: endine pornostaar elab vaatamata edukale karjäärile kodutuna Las Vegase tunnelites

Las Vegase all on 320 kilomeetri pikkune tunnelisüsteem, kus elavad sajad kodutud, teatab Daily Star. Üks neist on Stephanie, keda tuntakse pornomaailmas Jenni Lee nime all. Naine on filminud sadu pornograafilisi filme ja klippe.

Peaegugi on Stephanie'l populaarsel pornolehel üle 45 tuhande fänni ning ta on antud lehel pornostaaride pingereas 115. kohal. IMDb põhjal oli Stephanie viimane roll 2016. aastal. Tema videod on aga siiani populaarsed pornograafilistel internetilehekülgedel.

Endise pornostaari traagiline saatus leidis ilmavalgust tänu filmimeeskonnale, kes oli tegemas Las Vegase tunnelitest dokumentaalfilmi. Filmimeeskond leidis sealt eest Stephanie, kes elab pimedates inimtegevusest tekkinud koobastes, mis on kõik osa üüratust tunnelisüsteemist. Tema elamispaika valgustab vaid pisike lamp.

Stephanie kinnitas filmimeeskonna liikmele, Ewonile, et tegu on tema elukohaga. Lisaks tunnistas ta neile, et oli kunagi pornostaar.

«Ma sain tegelikult päris kuulsaks. Olen siiani kuskil top 100 nimekirjas,» kirjeldas Stephanie oma pornokarjääri ja lisas nukralt: «ma olin kunagi seksikas.»

Endise pornostaari sõnul pole tunnelites elamine talle kui naisele üldse hull. «Kõik on väga lugupidavad, kõik on üksteise vastu head,» kirjeldab Stephanie elu tunnelisüsteemis.

Ta tunnistas, et talle meeldib Las Vegase tunnelites elada, kuigi tal ei ole seal vett. Endine pornostaar lisas, et isegi kui ta oleks kunagi võimeline sealt lahkuma, siis ta ei teeks seda.